Aurélia BAICHOO

J'ai construit mon projet professionnel étape par étape dans le domaine de l’immobilier en maîtrisant la prospection et la négociation commerciale, la gestion, la communication et le financement de cette profession grâce à mes expériences professionnelles, auxquelles j’ai ajouté des compétences en urbanisme, construction, marchés privés et publics grâce à ma récente formation à l'ICH.



Ces riches expériences m’ont permis de perfectionner mon sens de l’écoute, d’analyse et de synthèse, mon sens de l’organisation et ma capacité d’adaptation à différents publics et interlocuteurs et la réactivité permettant d’aboutir à la réalisation des objectifs.



Mes compétences :

Budgets

Fidélisation client

Droit immobilier

Juridique

Prospection

Rénovation immobilière

Crédit immobilier

Publicité

Gestion de prestataires