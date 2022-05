Line WALBE

● Qu’est-ce que l’EFT ? L’art de l’EFT (Technique de libération des émotions) associe la narration à la stimulation des points d’acupuncture, simplement, du bout des doigts, pour faire émerger les émotions négatives que chacun porte en soi et les effacer. La résultante : mieux être, bien-être, détachement de ces émotions néfastes à la santé et à la joie de vivre… Un excellent moyen de prévention de la maladie ou de la souffrance au travail, par exemple !

● L’EFT, pour qui ? L’EFT s’adresse à tous ceux qui souffrent : douleurs physiques, angoisses, phobies, stress, addictions, trauma…

● L’EFT, pourquoi ? Nous savons aujourd’hui que nos émotions négatives (stress, colère, culpabilité, angoisse, peur… la liste est très longue) sont à l’origine de nos maux, qu’ils soient chroniques ou plus aigus et jusqu’à parfois remettre la vie en question.

L’EFT est une pratique qui vise à identifier l’émotion négative attachée à l’événement, la circonstance ou la personne qui l’a générée puis de la « gommer ». La personne qui a recours à l’EFT va garder ses souvenirs intacts mais n’en éprouvera plus d’émotion toxique. Toutefois, les développements les plus récents de cette technique nous permettent de faire de moins en moins appel aux souvenirs et de plus en plus appel à nos ressources intérieures.

● L’EFT, en pratique ? L'essentiel de nos troubles ont une origine « psy », une émotion forte, parfois très violente et non résolue, quelle qu’en soit l’origine, l’histoire et l’antériorité. En tant que praticien EFT, je travaille (la séance dure environ une heure) à l’aide de techniques narratives à verbaliser ces émotions, à en retrouver l’origine, à les resituer dans leur contexte tout en stimulant les points d’acupuncture. Seule la synergie de ces deux aspects de la technique, permettra à la personne de se souvenir d’un événement tout en étant complètement débarrassée de l’émotion qui lui était attachée.

La technique Matrix Reimprinting est un prolongement de l'EFT dont elle garde les principes (concentration, phrases, tapping...).

● L’EFT et moi ?

Mon chemin de vie, tant professionnel que personnel, montre que la relation d’aide a toujours été centrale pour moi. Toutes les histoires de vie m’intéressent… et celles des personnes qui souffrent en particulier. En première intention ou parfois en complément des traitements médicaux classiques, je vous propose de dénicher vos émotions douloureuses pour vous apporter un soulagement rapide et/ou une guérison plus facile.

En rencontrant l’EFT, j’ai trouvé une pratique efficace, passionnante, riche, où il y a encore tellement à faire et à découvrir, et dont je suis tous les développements (en particulier ceux des neurosciences) avec le plus vif intérêt… L’EFT répondant de surcroît à un véritable besoin de nos sociétés qui, à force d’aller trop loin, trop vite, conduisent les individus à capoter…



Mes compétences :

Coaching

Prévention

Accompagnement