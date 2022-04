Pourquoi nous allons certainement nous rencontrer?



Quadrilingue: Français, Norvégien, Anglais, Allemand - notions espagnol



Co-directeur de ma société de distribution mondiale de biens d'équipements et de conseil dans l'aval de la distribution pétrolière, spécialiste dans les négociations internationales, mes compétences linguistiques et mon goût de la découverte de nouveaux pays m'ont permis d'évoluer dans un cadre parfaitement en relation avec mon profil.



Diplômé de BEM Kedge (Master de Business Management, Grandes Écoles) tout en gérant ma société Marco Tech, nous avons créé et ouvert avec 2 amis Bémiens un Bar à Vin dénommé L'Essentiel, en octobre 2011 dans la région bordelaise. Les deux années ont permis une progression importante pourtant dans une ville en pleins travaux: l'avenir est très prometteur.



Depuis 2012, je développe ma connaissance des "Logical Thinking Processes" (processus de pensée logique) pour appliquer les techniques de management par les Contraintes dans mes activités professionnelles et à titre personnel.



C'est dans ce processus de progrès permanent, que je trouve chaque jour une manière d'améliorer mes résultats.



Erik



Mes compétences :

Négociation commerciale

Théories des contraintes

Projet international

Gestion de projets

Pétrole et parapétrolier

Projects Management

Thinking Processes

Voyage

Musique

International

Commerce international

Patience

Théorie des Contraintes