Sébastien JANIN

Je suis formateur professionnel d'adultes depuis un peu plus d'un an. Mon expérience de formateur se situe essentiellement dans le cadre du marché des Parcours Qualifiants Intégrés.

J'ai formé 3 groupes de stagiaires différents au titre de Vendeur(se) Spécialisé(e) en magasin (nouvellement Vendeur(se) Conseil en magasin).

Dans ce même contexte de marché public, j'ai pu majoritairement intervenir sur une session de Responsable de rayon. De manière plus ponctuelle, j'ai pu travailler avec des groupes d'Employés commerciaux en magasin.



Aujourd'hui, je suis en poste au sein du GCIF, formateur de groupe de Vendeur(se) Conseil en magasin.. Mon emploi du temps me permet de proposer mes services à d'autres acteurs de la formation.



Je suis habilité à siéger en tant que membre de jury professionnel pour les titres du ministère du travail chargé de l'emploi Employé(e) Commercial(e)en Magasin, Vendeur(se) Conseil en Magasin, et Manager d'Univers Marchand.

Je souhaite également développer mon expérience en intervenant sur d'autre public et d'autre contextes de formation.

J'ai réaliser récemment une action de marchandisage d'un magasin indépendant ainsi que la conception et la réalisation de vitrines pour Noël.



Passionné de photographie, j'envisage de préparer des modules de formation pour pouvoir diversifier mon champs d'action dans la formation.



A bientôt





Mes compétences :

Animer des groupes

Préparer une séquence et une séance d'enseign

Accompagnement individuel et collectif