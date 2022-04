Clotilde DEGUINES

Salariée au groupe HENNER courtier spécialisé dans la protection sociale durant 19 ans.

J'y ai tout d'abord travaillé en tant que gestionnaire frais médicaux pendant 4 ans et ensuite en tant que comptable assureur pendant 15 ans.

J'y avais la responsabilité des situations mensuelles des assureurs (déclarations des prestations et des cotisations), les déclarations et règlements des commissions aux courtiers apporteurs d'affaire, le suivi du chiffre d'affaire ainsi que toute la comptabilité associée : saisie des pièces comptables et OD, lettrage et explication des comptes pour le bilan.

J'y gérais aussi le suivi du recouvrement des factures non réglées de prestations et de commissions et étais en relation direct avec les assureurs afin de régulariser les litiges.

J'ai aussi pendant plusieurs années été responsable de la gestion de plusieurs comptes bancaire (saisie de pièces comptable et rapprochement bancaires (en Euros et en devises)



Mes compétences :

Gestion administrative

Comptabilité

Lettrage

Facturation