Clotilde EUSTACHE

Admise pour la rentrée de septembre 2018 au Master 2 de Management et droit des organisations et des manifestations culturelles en Alternance de l’IMPGT à Aix en Provence, je suis à la recherche d’un contrat de professionnalisation.



Je souhaite me former aux techniques et aux politiques de médiation culturelle. A l'avenir, j'envisage des postes tels que chargée de relation avec le public ou encore chargée de production et/ou programmation culturelle. Les missions attendues sont variées et demandent des connaissances en gestion administrative et financière, sociale, ou encore en communication, autant de compétences que mes anciennes formations et mes différentes expériences m'ont permis de consolider.