Clotilde FAURE

Mon expérience produit (6ans) et mon expérience commerciale (6ans) = 12 ans d'expérience professionnelle

Produit Mode et Luxe lignes Femme, Homme et enfant ; me donnent aujourd'hui les ailes et le courage de me lancer dans la création d'entreprise!

Passionnée, impliquée, investie, leadership, fédératrice, ont toujours été mes maîtres mots dans le travail, je suis convaincue par mon projet, convaincue d'être la bonne personne pour le mener à la réussite, je rêve grand, je rêve loin!

Je suis preneuse de tous vos conseils!!!



Mes compétences :

dessin

responsable de magasin

graphiste

designer

mode

fashion

styliste

modéliste

infographiste

Directrice de magasin

Directrice régionale

Directrice Haussmann

Recrutement

Formation

Suivi opérationnel

Optimisation chiffres réalises sur objectifs

Montée en compétences indicateurs de performances