Clotilde GADESAUDE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2020 - Rédactrice graphiste - UFC-Que Choisir

- Prise de brief

- Création de prémaquette

- Coordination de production

- Montage photo

- Photogravure



2011-2019 - 1er Rédactricegraphiste - Auto Plus - Groupe Mondadori.

- Prise de brief

- Création de prémaquette

- Coordination de production

- Montage photo

- Photogravure



2007-2011 - Rédactrice graphiste - Auto Plus - Groupe Mondadori.

- Création de prémaquette

- Coordination de production

- Montage photo



2001-2007 - Rédactrice graphiste - Presse magazine - Groupe Oracom.

- Conception et réalisation de la charte graphique et logo

- Conception et réalisation des couvertures

- Création de prémaquette

- Coordination de production



2000-2001 - Asstistante de rédaction - Groupe Oracom.

- Informations actualitées

- Courrier des lecteurs



1999-2000 - Responsable de la production - Groupe Monoprix



1998-1999 - Animatrice - Groupe Monoprix



1997-1998 - Stages

- Editions de La Martinière : comptabilité (2 mois)



CONNAISSANCES INFORMATIQUES

Maîtrise de Indesign, Xpress, Photoshop et Illustrator

Word et Excel



Mes compétences :

infographiste

graphiste

maquettiste