Clotilde GOBILLOT BORREGO

Ma solide expérience dans le management m’a permis de développer mes qualités d’écoute, d’empathie, d’adaptabilité et mon leadership afin d’accompagner la performance de mes équipes, tant technique que comportementale et de me focaliser aujourd’hui sur mon centre d’intérêt majeur :



La place de chacun dans son environnement et le sens que l’on donne à sa vie.



J’accompagne aujourd’hui des individus, groupes d’individus ou organisations dans l’atteinte de leurs objectifs, dans le respect de leur identité et des règles de déontologie du coach.

Adjoindre mes qualités managériales à l’expertise du coach professionnel me permet d’accompagner mes clients dans la recherche de solutions à leurs problèmes. (orientation scolaire et professionnelle, gestion du stress, développements des talents, mais aussi en prise de décisions organisationnelles comme personnelles)



Mes compétences :

Relations clients

Fidélisation client

Relation fournisseurs

Comptabilité générale

Audit qualité

Formation interne

Norme ISO 9001

Audit comptable

Animation de formations

Management

Management opérationnel

Management de la qualité

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Gestion de projet

Norme ISO 14001

Gestion budgétaire

Coaching scolaire

Coach de Vie

Coaching individuel

Coaching professionnel

Coaching de dirigeants