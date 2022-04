Clotilde GODINOT

Dotée d'un caractère explorateur et créatif allié à la rigueur de l'ingénieur, j'ai travaillé dans des univers variés de l'industrie haute technologie à la distribution BtoC, du grand groupe à la petite entreprise, où j'ai développé de solides compétences en management de projets, achats, organisation et gestion d'entreprise.



Sensible aux valeurs de l'économie solidaire et du développement durable, j'ai choisi en 2008 de tenter l'aventure passionnante de l'entrepreneuriat en créant une société ayant pour finalité la promotion et la distribution de produits issus du Commerce Equitable.



Ce riche parcours m'a permis de développer les domaines d'expertise suivants :



- achats industriels et hors production

- gestion d'entreprise

- management de projets

- commerce équitable

- comptabilité et finance

- valorisation de l'innovation



Mon irrésistible goût pour le challenge m'a amené en 2018 à créer Lalatango, la marque française de chaussures de tango argentin.