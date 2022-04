Clotilde GUIDI

Bonjour

Je suis enseignante chercheur, Ingénieur Principal des TP, Master of Sciences en en Techniques et Physiques de Basses Températures, Docteur ès Sciences Techniques, Maître Assistant des Universités de CAMES à l'Institut Universitaire de Technologie de Lokossa/ Université d'Abomey- Calavi/ République du Bénin, Consultante à l'Académie International de Réfrigération. Membre du Laboratoire d'Energie et des procédés de l'IUT de Lokossa, du Laboratoire de l'Energie et de Mécanique de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi, du Laboratoire d'Energie Renouvelable de la Faculté des Sciences Techniques du l'UAC, et du Laboratoire des Machines Frigorifiques de l'Université d'Astrakhan en Russie. Je suis spécialiste en Génie des procédés, énergétique, Mécanique, Froid et Climatisation. J'enseigne les cours de thermodynamique, thermodynamique des procédés, génie des procédés,transfert de chaleur, réfrigération et Climatisation, énergies renouvelables analyses énergétiques et exergétiques.



Mes compétences :

Energie

Mécanique

Encadrement

Enseignement

Thermique Énergétique

Climatisation

Efficacité énergétique

Environnement

Refrigeration

Thermodynamique

Génie des Procédés

Génie industriel

Audit énergétique