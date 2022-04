Clotilde HERRIAU

Passionnée par le graphisme et la communication visuelle, j'interviens sur l'ergonomie web & mobile, le webdesign et l'intégration de supports digitaux, la création d'identités visuelles, la mise en page de supports print ainsi que le montage vidéo.



J'ai occupé pendant 2 ans le poste de Webdesigner au Printemps où je me suis principalement occupée de la conception d'e-mailings et de la gestion éditoriale du site de Printemps Listes.



J'ai également obtenu le diplôme Bac +3 de Chef de Projet Multimédia, spécialisation Design Graphique et Webdesign, délivré par IESA Multimédia.



Me contacter : herriau.clotilde@gmail.com

Mon portfolio:



Mes compétences :

Premiere Pro

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Webdesign

Adobe Photoshop

Intégration (HTML/CSS)

Gestion de projet

Ergonomie

Webmaster

Graphisme

Design graphique

Création de site web

Responsive Design

Motion design

Montage vidéo

Adobe After Effects