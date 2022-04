10 ans d’expérience

Communication Corporate grand public et BtoB - Relations Médias - Communication de crise et sensible - Management d'équipe et pilotage de projets

Anglais courant



10 years of experience

Corporate Communication - Media & Public Relations - Crisis communications and sensitive issues - Team and project management



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Conseil

Management

Publicité

Communication corporate

Relations Presse