Clothilde HUET

Je déploie la culture de l’innovation par le design au sein du Groupe Transdev.

Je suis responsable de programmes et structures d'innovation collaborative que je conçois, mets en place, coordonne et anime, avec la méthodologie du design – démarche centrée sur l’utilisateur, partant de l’observation du terrain pour identifier des opportunités d’innovation, et y apporter des solutions par la co-création et l’expérimentation. Les concepts sont prototypés pour être très vite testés auprès d’utilisateurs, afin de confirmer leur valeur d’usage.

Mon objectif est de permettre aux collaborateurs d’apprendre à innover par le faire.



Spécialités :

Design industriel : design de l’expérience utilisateur, de services, de produits, d’interactions

Design thinking

Créativité

Direction artistique



Mes compétences :

Innovation

Anticipation

Gestion de projet