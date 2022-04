Clotilde LE GALL

Je coordonne le dispositif de la Maison de l’Adolescent du Val de Marne en binome avec un psychiatre. J'ai un réseau conséquent de partenaires sur le Val de Marne.

En parallèle, je fais du modelage et vends certaines de mes pièces à voir sur mon profil dans le site de pinterest.

Mes principales compétences: Management participatif ; Animation de réseaux; Réalisation de projets; Organisation d’événements.

Capacités:

la créativité et le sens pratique, la concentration et l’écoute , la prise de décisions , des qualités rédactionnelles , Sens du management et de l’organisation, le travail en équipe et la délégation, l’adaptation ,

Connaissances des politiques publiques en matière de prévention et protection de l’enfance