Clotilde MATHIEU DEMONGEOT

Depuis plus de 10 ans dans le domaine de la communication, j'ai occupé plusieurs postes dans des secteurs différents mais complémentaires. (collectivités, agences ...)



Aujourd'hui j'occupe un poste de chargée de communication dans le secteur associatif et dans le domaine du handicap, à Lyon.



J'allie mes compétences professionnelles avec une volonté de donner du sens à mon projet et je mets en œuvre la communication de l'ARIMC.



Mes compétences :

Aisance redactionnelle

Communication d'entreprise

Créativité

Ecoute

Evénementiel

Management

Presse

Qualité

Qualité d'écoute

Relations Presse

Relations publiques

Rigueur

Stratégie

Stratégie de communication