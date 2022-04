Clotilde MERLE

Bonjour à tous,



Je commercialise avec succès depuis 20 ans des prestations de services en B to B/B to B to C .

Professionnelle confirmée de la vente conseils, le développement et la fidélisation de partenariats Grands Comptes Nationaux sur des activités de marketing directs puis dans le domaine de l'automobile; je recherche aujourd'hui un nouveau challenge.

N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous rencontrer pour échanger sur des missions de Responsable Grands Comptes dans le domaines des services aux entreprises.



Mes compétences :

Gestion de projets

Business development

Marketing direct

Réponses à appels d'offre nationaux

Chargé d'affaire

Management de la relation client

CRM

Commerciale

Ecrm

Emarketing

Marketing relationnel

Management

budgets

Siebel

SAP CRM

SAP

Microsoft Office

Marketing