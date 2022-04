Clotilde MESSAGER

Je suis Chargée de Clientèle Particuliers au sein du Groupe CIC - Credit Mutuel depuis juillet 2005.



Mon poste actuel est au sein de la caisse Credit Mutuel Paris Victor Hugo dans le 16eme Arrondissement.



Mon travail consiste à gérer et développer un portefeuille de particuliers (clients et prospects) en :



- Rencontrant régulièrement mes clients afin d'instaurer une relation de confiance et de qualité

- Mettre en oeuvre un savoir faire en matière d'épargne, de crédit, de services et d'assurance pour répondre correctement aux besoins de ma clientèle.

- Conseiller mes clients sur les meilleurs moyens de gérer leur patrimoine.

- Procéder au montage des dossiers financiers (analyse et instruction), agir et décider pour mes clients dans la limite de mes délégations et de mes compétences (sur les offres commerciales, sur les octrois de crédit...).

- Prospecter la clientèle de particuliers de la zone de chalandise de sa CCM, afin de concquérir de nouveaux clients

- Assurer un service après-vente de qualité