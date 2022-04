Clotilde MISSIAEN

Ingénieur chimiste de l'Ecole de Chimie Polymères et Matériaux de Strasbourg (ECPM) de 28 ans, j'ai construit mon expérience professionnelle en formulation et autour de la chimie des cosmetiques et de l'agroalimentaire. J'ai développé une bonne compréhension des liens entre la recherche fondamentale et les bénéfices pour les clients, cela en collaborant avec les équipes de production, du marketing, et celles de la recherche avancee entre autre.

J'ai travaillé pour Henkel, Givaudan et Iff et je suis en poste actuellement chez Unilever R&D Personal Care Europe aux Pays-Bas.



Je reste ouverte à de nouveau challenge dans les secteurs de la cosmétique et de l'agroalimentaire, ayant la bonne balance entre le développement de produit et la gestion de projet.



Specialties:

Gestion de projets techniques: coordonner les acitivites R&D, represente R&D au chef de projet et au sein des equipes pluridisciplinaires de projet (Operation, Marketing, Achat,...)

Développement de nouveaux produits, formulation (liquide & poudre), transfert de formulation et de procédé de l'échelle labo aux pilotes et à la production

Expérimentée à la dimension sensorielle par des expériences en formulation d'aromes, de parfums, et de coloration pour cheveux.

Expérience de travail dans des équipes pluridisciplinaires; avec des acteurs internes et externes; dans un contexte internationale; proche des besoins des clients

Bonnes compétence en langues: parle Francais, Anglais, Allemand et Néerlandais.



Mes compétences :

R&D

Agroalimentaire

Cosmétique

Chimie

Gestion de projet

Chimie analytique