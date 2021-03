Clotilde Moreau

Sans travail sur soi-même, la vie ne vaut rien », selon Socrate, « chacun dispose du savoir en lui-même, il suffit de se le rappeler ». La sagesse consiste à apprendre à se ressouvenir. Socrate se présente, ainsi, dans son rôle de questionneur, comme un accoucheur dâmes. Il questionne parce quil ne sait rien, sait quil neait rien, il na rien à apprendre, mais il peut aider ses disciples à découvrir les vérités quils ont en eux. Socrate passait son temps à haranguer les passants pour leur demander ce quest le bonheur et comment ils prennent leurs décisions dans la vie.



Et vous, quest-ce qui vous guide et donne son sens à votre vie ? Telle sera ma curiosité à votre égard ! Vous questionner, nous questionner, cheminer ensemble vers votre propre mystère, faire émerger à votre conscience l'essence de votre être dans ce que vous avez de meilleur à offrir à la vie.



Une enfance emplie de valeurs familiales et amicales, de nature, d'animaux et de grands espaces m'a initiée au rythme des saisons et aux partages simples de la vie. Ma première école a été le cheval, un compagnon de vie, un maître, un guide en soi et autour de soi.



D'études littéraires à un parcours en alternance dans le secteur du tourisme, de l'aménagement du territoire, une immersion dans l'insertion sociale et la formation professionnelle en parallèle d'une reconversion, je me suis, formée à la psychologie clinique (Titre de psychologue, CNAM de Paris, laboratoire de recherche de Christophe DEJOURS, psychiatre, psychanalyste et chercheur). Spécialisée, sur les questions de vécu au travail, je suis intervenue, notamment, au sein de groupes de travail, en entreprises et auprès d'associations.



Tout en effectuant un travail d'introspection en lien avec la psychologie jungienne des profondeurs, j'ai ouvert mon propre cabinet, en 2008. Suite à un burn-out en 2013, j'ai réalisé une nouvelle transition en approfondissant mon propre travail intérieur dans la relation à l'Autre par le biais de différentes approches psycho corporelles telles que la biodanza, l'art-thérapie, la danse libre, le tantra danse, la danse indienne, la danse d'inspiration Soufie, le yoga et la méditation.

La rencontre de chamans et de guérisseurs de différentes traditions est une invitation à élargir notre champ de connaissances, une porte d'entrée pour aborder l'être humain dans sa dimension sacrée au sens universel et cosmique du terme. Entre terre et ciel, j'ai noué, plus particulièrement, ces dernières années, des liens étroits avec des communautés spirituelles à Bali et aux Philippines, avec les guérisseurs à mains nues appelés également les guérisseurs de La Foi.

Au présent, je suis au service des enfants, adolescents, adultes, seniors, couples, familles pour des consultations à la carte, des accompagnements sur mesure, des soins holistiques (mental, cœur, corps, âme). Dans l'écoute active et la communication bienveillante, j'accompagne, sans distinction ni jugement de valeur, toute personne, désireuse d'aller vers l'épanouissement de soi.



Dotée de dons de magnétisme et de médiumnité, dans la reliance avec le monde visible et invisible, j'effectue des soins particulièrement efficaces pour la déprogrammation de traumatismes, angoisses, phobies, peurs, addictions, blocages émotionnels, croyances, douleurs physiques ou morales...En cas de dépression, de burn-out, de fatigue, de baisse d'énergie, ma guidance vient apporter un flux d'énergie purifiant, régénérant et ressourçant sur tous vos chakras et corps énergétiques ou au contraire apaiser votre mental qui ne vous lâche pas d'une semelle !



A travers un heureux mariage de science et de conscience, ouverte à la biodiversité, à l'interdisciplinarité et à la transversalité des compétences et des savoirs, je n'hésite pas à vous faire partager, dans la coopération, mes contacts ou mon réseau de partenaires pour la réalisation de vos projets ou de vos rêves les plus fous.





Dans une démarche d'éco-psychologie, l'enjeu est de pouvoir cheminer, à l'écoute de notre véritable nature, avec joie, estime de soi, confiance, créativité et abondance vers la réalisation de soi, l'amour inconditionnel, la lumière, la conscience et la fraternité.



Dans une démarche de coopération, je privilégie l'interdisciplinarité, le partenariat et le travail en réseau.

Toujours curieuse d'élargir mes connaissances et mes compétence dans les domaines scientifiques, en sciences humaines et sociales, j'aime apprendre...



Ayant le goût du voyage et de l'interculturalité, je suis mobile dans ma région, en France et à l'étranger.



Nos différences nous rendent riches et uniques !



Clotilde Moreau



Mes compétences :

Animation d'équipe

Psychologie

Psychanalyse

Formation

Accompagnement

Gestion de situation d'urgence

Gestion prévisionnelle des compétences

Thérapie brève

Prevention des risques psychosociaux

Ecoute

Encadrement

Santé au travail

Analyse de la pratique

Communication

Médiation

Santé holistique

Art-thérapie

Analyse des besoins

Bien être

Souffrance

Accompagnement collectif

Conseil en organisation

Accompagnement individuel

Hypnose

Accompagnement de projet