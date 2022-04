Je m'appelle clotilde NKENZO. Je suis française. Après 14 ans d' expérience PNC ( personnel navigant

commercial ), Je me suis occupée des personnes âgées comme auxiliaire de vie au sein d' une association.

Deux expériences merveilleuses et enrichissantes. En Mai- Juin 2014, j'ai éffectué deux formations d' agent d' escale et d' agent de billetterie au centre de formations CAMAS. Actuellement en recherche d' emploi d' agent d'escale aéroportuaire.



Mes compétences :

Grande diponibilité

Gestion des Passagers à particularité

Procédures d' enregistrement et d' embarquement

Rigueur et maitise de soi

Gestion des conflits

Sens du contact et du service

Airbus A300 Aircraft

McDonnell Douglas DC-10 Aircraft

Boeing 737 Aircraft

BSS (Business Support Systems)

Airbus A330 Aircraft

Airbus A310 Aircraft