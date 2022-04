Clotilde PETITPREZ

Architecte d’intérieur et beaux arts de formation, je suis passée ensuite par tous les métiers de conseils dans les domaines de l'aménagement territorial, jusqu'à la coordination d'une équipe d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes.

Puis je me suis formée au métiers de la communication (graphique et évènementielle) au service du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement.

Toutes ces expériences me donnent aujourd'hui la capacité d'être une interlocutrice avisée auprès des collectivités territoriales.

Au plaisir de vous rencontrer !

www.caue62.org



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Communication évènementielle

Management d'équipe

Architecte d'intérieur

Graphiste

Design

Coloriste

Gestion de projet

Stratégie de communication