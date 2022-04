Isabelle NORMAND

J'ai choisi d'accompagner les dirigeants, les équipes de direction à réussir leur transition culturelle. J'aide les individus à se révéler (talents, 'moteur de vie, posture) ; les équipes à identifier leur potentiel (profil, complémentarité, mode de travail, expression et communication des besoins) et je mets en valeur la richesse des organisations pour les aider à se différencier et à rester elles-mêmes (Histoire, valeurs, savoir-faire)



Ce qui m'anime ? Que chacun puisse pousser au bon endroit, que chacun puise être pleinement épanoui et plus à même d'agir, d'être acteur de sa vie car plus conscient de ses besoins et richesses.



Identifier et détecter ce qui fait la singularité d'un individu, le révéler à son moteur de vie, identifier ses limites et développer son potentiel créatif tel est mon talent. En tant que révélatrice de talents; j'accompagne des personnes (individu et équipe/organisation) à modifier leur regard sur eux-mêmes (ce qu'ils ont d'unique et de beau), à prendre conscience de leurs limites, de leurs talents et de leurs possibles pour pouvoir les dépasser.



DEEPI, une "GROW UP" qui accélère la transformation culturelle des organisations. Je me suis engagée auprès de l'équipe de direction de Centrale Lille à développer un dispositif de formation dédié à la Réinvention et à la Résilience des organisations. Alors si ce sujet vous intéresse, vous concerne, contactez-moi sans plus tarder !



Mes compétences :

Création de possibles

Révéler les talents

Travail collaboratif

Animation de communauté