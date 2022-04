Isabelle MALIK DUSART

Mon expertise professionnelle en environnement de travail me permet de maitriser la construction et la gestion des bâtiments, le management des équipes, le conseil, les achats de prestations de services, la sélection et le pilotage de sous-traitants multiples, ou la communication des services généraux de votre entreprise.

Je souhaite contribuer au développement et à la promotion du territoire.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Assurer le fonctionnement de bâtiments

Norme ISO9001

Gestion d'equipe