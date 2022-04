Sylvain NOTREDAME

Avec, entre autres, les organismes Demos, Nomad Formation, VR2 Formation, Créafi ou encore TMK Performances, j'exerce et développe mon sens pédagogique et relationnel dans le cadre de formations, intra-entreprise ou inter-entreprise, en communication écrite (optimisation des écrits professionnels, esprit de synthèse, orthographe/grammaire...) et orale (écoute active, prise de parole en public, entretien avec un jury...) ainsi qu'en développement personnel (gestion du stress, confiance en soi, estime de soi, relations interpersonnelles...)et en efficacité professionnelle (gestion du temps, accueil physique et téléphonique, leadership relationnel, conduite de réunion...)



Ces différentes actions m'ont permis d'appréhender concrètement un métier passionnant, aussi bien dans sa partie conception que dans sa partie animation.



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Formation professionnelle

Pédagogie

Communication

Orthographe

Enseignement

Développement personnel

Education

Accompagnement

Coaching

Management

Communication écrite

Ecriture

Formation