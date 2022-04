Clotilde PEYRARD

Ayant un BAC ES et un BTS NRC, j'ai continué ma formation en m'inscrivant en Bachelor Marketing et Vente afin de m'ouvrir sur le secteur de la vente et du marketing. Dans mon entreprise actuelle, j'ai réalisé de nouveau contrats, cherché de nouveaux prospects, créé tous les outils de communication (catalogue, documentations commerciales, bannières, pages Facebook...) et j'organise également les évènements de mon entreprise comme les salons par exemple. J'ai également beaucoup participé au lancement de la gamme ustensiles de cuisine auprès des professionnels et des particuliers.



Mes compétences :

Microsoft Word

EBP Gestion commerciale

Microsoft PowerPoint

Créativité

Microsoft Excel

Sens du contact

Marketing

Sens de l'initiative

Communication

Vente