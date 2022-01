Clowns Dans La Sciure COMPAGNY

Ici on va vous parler de la compagnie des "clowns dans la sciure" et nos spectacles.



En resume: Domaine d'activites:



Medieval, personnages déambulatoire (echassier ou non), show clown, pyrotechnie, initiations , ateliers, ..



Les lieux et evenement :



soiree privee, banquet, fete en tout genre, inauguration, carnaval, arbre de noel, discothèque et bien plus encore..



Bienvenue dans nos Univers !



Depuis plus de 11 ans, la compagnie « Clowns dans la sciure » est une troupe d'artistes qui evolue continuellement dans plusieurs domaines,

qui essaie de mettre tout en oeuvre pour être toujours en constante evolution dans ses techniques et ses mises en scene.



Notamment nous excellons dans l'art de la creation de personnages adaptés dans divers milieux de jour comme de nuit et dans le choix de ses artistes pour les incarner, Ainsi nous faisons du mieux que nous pouvons

afin de vous presenter le meilleur en matière de spectacles.



Issu du theatre et du cirque avec des disciplines tel que les echasses "fixe et rebondissante", la jonglerie "lumineuse et de feu",

le clown, le mime ou encore les acrobaties en tout genre, nous relevons tous les defis.



En y mélangeant la danse et la musique, nous voila au coeur d'un cocktail explosif pour satisfaire votre public. Le tout ! bien sûr, adapté en totale securité.



Nous evoluons dans différents corps de métier artistique, la couture, le bricolage et bien d'autres

afin de construire des personnages et des costumes atypiques au sein de notre compagnie. Ainsi nous pouvons aller encore plus loin, jusqu'à construire des chars lumineux et sonore adaptable à vos lieux.

Et oui !!! La compagnie est une équipe d'artistes travaillant tous ensemble pour vous amener un beau projet à terme, faisant notre force et notre bonheur.



Pour repondre à vos souhaits, une bonne organisation est nécessaire et c'est pour cela que tout est prepare en amont.

Ainsi votre evenement sera parfait le jour J.



Notre but :

Offrir un spectacle de qualite avec une belle touche de poesie, de technique et de féérie

...mieux qu'un reve...une réalité.



Alors n'attendez plus !

Nos salutations les plus spectaculaires !