Christine MARTY WWW.ANGE-L-PRODUCTION-FESTIVAL.COM/

Réalisation "Tu fais quoi dans la vie ? ", présentation du quotidien de musiciens, artisants d'art, comédiens, projectionniste, fileuse de laine, céramiste, créatrice de bijoux......



Sortie film en avant première Mercredi 10 juin 2015 à 20h30 au cinéma de Cauterets (hautes-Pyrénées)





2004 à 2014

Actions menées :

Projet itinérant et promotion des prestations d'accompagnement :

Salariés en interne et externe avec la collaboration des acteurs sociaux

Formation continue

Gestion de projet

Recrutement et gestion équipes de consultants

Sélection des outils de travail de l'équipe

Veille à la qualité et à la conformité des actions mises en place

Relations avec les acteurs institutionnels, DAF, DRH, CE CCE...

Elaboration et animation des commissions de suivi...

Organisation d'évènements en relation avec le reclassement : Job dating, forum, spectacle, ... en lien avec les entreprises)



Elaboration et validation d'un projet professionnel



Gestion de projets :

Management équipe de consultants

Création d'une filiale en région - Recherche locaux, recrutement, formation, développement, management et suivi

Organisation et mise en place de la mission en partenariat avec les acteurs sociaux, les entreprises et les groupements d'entreprises.

Organisation de commissions de suivi



Démarche entreprises dans le cadre de contrat de professionnalisation, apprentissage, alternance - Accompagnement Tout type de public.



Sensibilisation en entreprise - Action jeunes, séniors, collaborateurs handicapés



Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :

Diagnostic en entreprise

Analyse de l'étude : des profils, des compétences, aires de mobilités et propositions d'actions au sein de l'entreprise

Mise en placee d'actions cellules : Formations, mobilités internes et externes...



Accompagnement aux changements :

Elaboration et validation d'un projet professionnel, du dossier DV



Accompagnement aux mobilités internes et externes

Gestion des carrières des cadres et des non cadres, séniors, collaborateurs handicapés

Mise en place et validation d'actions emploi formation



1989 à 2004

J G Reporter à A F Presse - Presse écrite

Reportages textes et images :



- Police Nationale

- ASSPP

- Géo-politique

- Sports mécaniques



Chef de projet/directrice de production en événementiel

- Organisation d'événements sportifs et commerciaux



Mes compétences :

Développement des compétences

Conseil RH

Coordination

Reclassement

Gestion projet

Journaliste

Accompagnement

Outplacement

GPEC

Relation clients

Conception