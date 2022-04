Benoit TANDONNET

J'ai fondé mon entreprise DÂu, début 2014.

DÂu est une autoentreprise spécialisée dans l'audit & le conseil Web 2.0 pour les PME et Indépendants. J'ai obtenu en 2015, un numéro de

formateur (11 9307063 93, NAF 7022z).

Contratuel au Ministère des Finances, service des statistiques industrielles, j'ai organisé des cycles de formation continue pour les secrétariats des directions, au sein du Département Formation du ministère des Finances. < br > Ensuite en tant qu'intervenant indépendant, j'ai organisé et réalisé des cycles de formation, chez ASPHORED (Association nationale pour la formation et les perfectionnements professionnels dans les métiers de l'édition), P-INGENIERIE et SINOPIA (ateliers de formation privés : Graphisme et PAO) .

Mes cycles de formations sont orientés vers les formations des directeurs et donneurs d'ordres. Les formations peuvent se dérouler soit dans les locaux-clients, soit dans des salles en location, totalement équipées pour la formation.



Mes compétences :

Formation