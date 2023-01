Coetsier DOROTHEE

 Mes compétences maîtrisées

-Management d’une équipe.

- Mise en place d’amélioration continue type Lean (5S, Kanban...)

-Pilotage des fournisseurs par le biais d’indicateurs et d’audits.

-Négociation avec les fournisseurs.

-Coordination des activités de la production, de la logistique et des achats.

-Optimisation des moyens à mettre en œuvre, de l'organisation du travail et du temps nécessaire.

-Ordonnancement et coordination des flux de matières.

-Gestion des priorités et grande réactivité.

-Essais et pérennisation de nouveaux systèmes.

-Prévention en matière de sécurité.

-Etudes et détermination des procédures à suivre.

-Participation à la conception, au choix et à l'implantation d'équipements.





 Mon tempérament

- Dynamique et avec une forte capacité d'adaptation,

- Grande réactivité et capacité à agir en prenant en compte les priorités.

- Disponibilité

- Autonomie





Mes compétences :

SAP

Audit

Kanban

Microsoft Project

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware