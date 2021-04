Forte de mes 7 années dexpérience dans de grandes agences publicitaires françaises dont 5 années chez Havas Paris (1er groupe de publicité en France et 6e mondial), j'ai décidé de créer ma propre agence de communication : CREATIVE BUBBLE.



CREATIVE BUBBLE en quelques mots ------------------------------------------------------------



Basés sur Marseille, nous croyons au potentiel de cette ville et plus généralement à celui de la région Sud. Cest pourquoi, nous avons choisi de mettre à profit notre savoir-faire, afin daider les entreprises sur ce marché à se lancer et/ou à se développer.



Nous sommes une agence de communication collaborative. Nous proposons aux entreprises un accompagnement marketing, stratégique et créatif, en faisant appel à des collaborateurs indépendants. Nous constituons les équipes en fonction de vos besoins en réunissant les talents les plus qualifiés dans leurs domaines.



Travailler avec nous, cest sassurer un niveau dexpertise élevé dans un cadre budgétaire maîtrisé, sans frais de structure superflus.



---------------------------------------------------------------------------------------------------



Vous lancez votre activité et avez besoin de vous faire connaitre ?

Vous lancez un nouveau produit sur le marché ?

Vous souhaitez développer votre entreprise ?



CREATIVE BUBBLE vous accompagne avec des solutions créatives et marketing adaptées, digitales et/ou physiques pour vous permettre de faire décoller votre entreprise.



NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS RENCONTRER !!

> > coline.rosa@creative-bubble.com < <