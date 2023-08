Coline VAN KERCKHOVE

A mes 16 ans on m'a proposé un contrat de service civique que j'ai accepté. Mes missions ont duré 8 mois (gérer les équipes de 5 à 15 ans, mener une campagne de recherche de joueuses, organiser les journées portes ouvertes, animer les entraînements et journées portes ouvertes). Après ce contrat, j'ai eu l'occasion de travailler chez Macdonald en tant qu'Équipière polyvalente les soirs après les cours et les weekends (mai-juin 2019). En juillet, cette même année, j'ai pu découvrir le métier de Personnel de Nettoyage au CROUS pendant 1 mois. J'ai passé mon bac l'année suivante et j'ai pu m'orienter vers un BTS qui me plaît beaucoup. C'est un BTS SAM en alternance que j'ai effectué à la SNCF. J'assiste une coordinatrice formation. Mon rôle est le traitement de dossier, la mise en place de processus administratifs, campagne d'alternance, archivage d'attestations, suivi des formations, suivi des alternants J'ai eu le privilège de signer un nouveau contrat à ce poste afin de poursuivre vers un Bachelor RRH.

J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant dans ces différentes entreprises très enrichissantes. J'ai découvert des metiers passionnant.