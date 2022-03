Colombe DIÉKÉ

Je suis Diéké Sephora Colombe étudiante en licence 3 de droit privé carrière judiciaire a l'université Felix houphouet boigny.titulaire d'un BTS option ressources humaines et communication j'aime bosser dure pour atteindre mes objectifs .curieuse,ambitieuse,ouverte d'esprit je suis une personne qui aime découvrir et qui Désire acquérir de nouvelles expériences et relever des challenges .je terminerai par cette citation "tu peux choisir Ce pourquoi tu es né et moi j'ai choisir d’être née pour briller"



Mes compétences :

Facilité D'adaptation