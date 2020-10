Consult EDUC'

Http://www.consultant-educatif.fr/



Parent(s), vous rencontrez des difficultés avec votre adolescent(e) ?



Ces difficultés peuvent être:



· Une rupture de la communication ;



· Le non respect des règles familiales ;



· Des difficultés scolaires ;



· Ou autres…



Habitué à gérer des adolescents en difficulté dont l’âge varie entre 12 et 20 ans, mon expérience et mon savoir faire peuvent aider à résoudre au sein des familles ces problématiques.



Je propose des solutions concrètes et immédiates à toutes sortes de situations. Certaines sont opérationnelles de suite, d’autres demandent un peu de temps.



Au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, s’est dégagée une méthode applicable dans quasiment tous les cas.



L’approche, la gestion et le suivi d’un adolescent répondent à des mécanismes clairement identifiés par les professionnels.



Je me déplace à domicile.



A chaque problème sa solution.



pour plus de renseignements sur ma méthode :



Mes compétences :

Réactivité

Efficacité

Disponibilité

Conseils éducatifs

Restaurer l'autorité

Traiter l'addiction au cannabis

Résoudre le refus d'autorité

Orientation scolaire

Violences physiques et verbales