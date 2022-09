Coralie BROUCHE

Chargée de mission en développement local puis Chef de projet politique de la ville au sein de différentes collectivités, je maîtrise l’accompagnement des initiatives innovantes de porteurs de projet et l'animation de réseaux de partenaires autour d’actions favorisant l’inclusion sociale des citoyens.



Exerçant des fonctions de responsabilité au sein de services Cohésion Sociale depuis 8 ans, je fais preuve d’une expérience et de connaissances solides en matière de fonctionnement institutionnel et associatif, notamment en ce qui concerne la politique de la ville.



Depuis le début de mon parcours professionnel, je pilote et coordonne des projets dans le domaine de la cohésion sociale, ce qui m’amène à travailler en faveur de thématiques très diversifiées (développement économique et ESS, accès à la santé, éducation, cadre de vie, culture et sport, jeunesse, citoyenneté...) et de différents publics, notamment les plus fragiles.



J'aime fédérer des initiatives citoyennes et partenariales autour de projets communs reposant sur des valeurs respectueuses de l’homme et de l’environnement. Ma nature dynamique, mon sens relationnel et ma capacité à travailler en équipe sont des qualités essentielles que je mets au service de chacun de ces projets.



Mes compétences :

Médiation locale et accompagnement des habitants

Animation et pilotage de réseaux d’acteurs locaux

Conseil en orientation stratégique auprès des coll

Gestion de projet

Elaboration de diagnostics participatifs