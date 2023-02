Carlos MOREIRA

Mon expérience professionnelle me permet de renforcer mes compétences dans les domaines suivants :



- l'immobilier et sa fiscalité, le droit de la promotion immobilière et de la construction, l'urbanisme et les marchés de travaux

- le développement d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels

- la prospection, la création et le développement de partenariats commerciaux, la négociation

- le management d'une équipe



Aujourd'hui, mon projet est d'intégrer un opérateur immobilier en tant que Responsable de programmes pour l'accompagner dans son développement et terminer mon parcours à l'ICH.



Mes compétences :

Fiscalité immobilière

Urbanisme

Marchés publics

Vente

Fiscalité patrimoniale

Recherche de partenariats

Prospection

Immobilier

Aménagement du territoire

Management