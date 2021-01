Coralie DAVID

Mes 9 ans d'expérience en SSII en tant qu'ingénieur d'études et chef de projet informatique m'ont permis de développer de multiples savoir-faire tant dans le domaine fonctionnel (télécommunications, assurance, e-commerce) que dans le domaine technique (Web, NTIC, GED).

Au cours de mes missions, j'ai accumulé de l'expérience sur toutes les phases d’un projet :

- Recueil et analyse du besoin

- Gestion de ressources et d’un planning de charges

- Conception fonctionnelle et technique

- Développement

- Recette

- Soutien aux utilisateurs.

J’ai évolué progressivement vers des postes de chef de projet et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.