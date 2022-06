Coralie DIOGO

Après des études dans la finance et un poste de conseillère de clientèle en banque, j'ai exprimé la volonté de m'éloigner du domaine commercial.

J'ai alors mis à profit cette période pour m'impliquer dans mes projets familiaux.

Souhaitant ensuite reprendre une activité profesionnelle je me suis orientée vers de la gestion administrative, j'ai eu diverses expériences sur des postes en CDD.

J'ai une réelle envie de m'investir dans un service administratif. Dynamique et rigoureuse, je peux apporter ce que m'a appris la diversité de mes études et de mes expériences.