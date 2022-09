Coralie GUILLON

Ingénieur Aéronautique de formation, diplômée SUPAERO, j'ai débuté ma carrière en 2004 chez Messier-Bugatti, équipementier aéronautique du groupe Safran, où j'ai occupé un poste d'ingénieur Support Technique sur les systèmes de freinage Airbus puis un poste au Support Commercial sur les Roues & Freins Airbus et Boeing, toujours dans les métiers du Support Client (compagnies aériennes, MROs).

J'ai rejoint en 2010 le groupe Zodiac Aerospace dans l'entité Zodiac Services Europe où j'ai occupé pendant près de 2 ans un poste commercial pour l'aviation de ligne et l'aviation générale.

Depuis fin 2012, je travaille pour Eaton Aerospace, OEM américain, et je suis le point focal d'une partie de nos clients européens pour toute question relative à nos produits.



Ma fonction consiste à promouvoir auprès de nos clients - compagnies aériennes et MROs en Europe - notre réseau de réparation, les retrofits disponibles sur notre propre gamme de produits ainsi que nos produits optionnels sur avion ou en remplacement des produits concurrents.

Au-delà des actions commerciales pures, ma position joue un rôle important dans la satisfaction Clients tout au long de l'année en étant la voix du client en interne au sein de Eaton.



Très autonome dans ce que j'entreprends et aimant travailler de façon indépendante, ma fonction me permet d'aller régulièrement à la rencontre de mes clients et d'avoir un métier bien souvent fait d'imprévus.



Mes compétences :

Export

Vente

Aviation

Développement commercial

Support

OEM

Ingénierie

Négociation

Aéronautique

Avionics

Hydraulique