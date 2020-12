Coralie REBUFFAT

ATOUTS:

Experte en développement des compétences, gestion des Talents; 20 ans de pilotage de projet dont 7+ à l’international; Très bon niveau en anglais (3 ans école américaine); Une expérience personnelle de la reconversion professionnelle : SI = > Achats = > RH; Engagée, Adaptable, reconnue pour mon esprit d'équipe et mon orientation Client.



MULTICULTUREL : 7 ans au sein d’équipes multiculturelles, expatriée 8 ans en Afrique.



COMPETENCES

* Conseiller les directions, les managers et les salariés sur les sujets d'organisation, de recrutement, de développement des compétences;

* Concevoir et mettre en œuvre : attraction des talents, développement des compétences, gestion des carrières;

* Manager l’activité, le budget et les équipes, assurer le reporting socio-légal;

* Développer et capitaliser les bonnes pratiques

* Communiquer, Piloter des groupes de travail



CONNAISSANCES

* Dispositifs et Financements de la formation tout au long de la vie

* Outils de gestion RH : référentiels de compétence, entretien annuel, revue du personnel, plan de succession, mapping Hay, techniques de recrutement, sourcing

* Techniques d’achat : cahier des charges, appel d’offre, sélection et animation de partenaires ;



FORMATION CONTINUE

Certifiée SOSIE 2 (ECPA); ateliers réguliers sur mon cœur de métier; Communication interne (cursus CELSA); Pychologie du Travail (CNAM); Analyse Transactionnelle (certificat 101).



Mes compétences :

Achats

Change Management

Consulting

Coordination

Développement des compétences

Formation

Gestion de carrière

Gestion de projet

GPEC

Ingénierie

Ingénierie financière

Ingénierie pédagogique

Management

Management Reporting

Mobilité

Multicultural

Reporting

Training

Ressources humaines

Recrutement