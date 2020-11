Corentin JAUNAULT

Bonjour ! Actuellement en 2ème année de mon DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet à Blois, je recherche actuellement un stage de 3 mois dans la communication digitale ou le développement Web.

Merci d'avance si vous veniez à me transmettre les coordonnées d'une personne de votre réseau travaillant dans ces domaines !



Mon portfolio : https://corentinjaunault.fr



Ouvert à toutes propositions aux alentours de Tours, Blois, Amboise, Orléans, Saumur, Saint Nazaire et leurs alentours.