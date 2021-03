Corentin JOUAN

Après avoir développé pendant près de dix années mon sens du service ainsi que mes compétences techniques et managériales, en France et à l'international, j'ai pris mes distances avec le monde des sociétés de services.

Je préfère désormais me consacrer aux projets moyen/long terme qui donnent tout son sens à un service interne.

Je peux ainsi inscrire mon équipe dans une démarche visionnaire et apporter des solutions pro-actives face à la concurrence.



Passionné par mon métier j'ai à cœur d'apporter à mes clients internes les outils dont ils ont besoin pour leur permettre de piloter leurs activités au quotidien mais également d'établir les stratégies de demain pour notre entreprise.



Mes compétences :

BI

Business Objects

QlikView

Statistiques

KXEN

SAP Business Information Warehouse

Management

Décisionnel

Sap bw