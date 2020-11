Corentin MIMAUD

Tout juste diplômé d'un Master II en Droit public, mention Droit de l'aide et de l'action sociales, obtenu à la Faculté de Droit de Poitiers, je travaille actuellement au sein de la Mairie de Saint-Martin-la-Pallu (86) au poste de Directeur adjoint.



Mes compétences :

Force de proposition

Ecoute

Adaptabilité

Conduite de projet

Autonomie

Travail en équipe

Microsoft Office

Sens de l'analyse et de la synthèse

Protection sociale complémentaire

Sens de l'initiative

Adobe Photoshop

Droit des collectivités territoriales

Politiques sociales sectorielles

Droit de la protection sociale

Droit du travail

Suivi et contrôle des établissements et services m

Management

Tarification des EHPAD