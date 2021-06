Corentin MOURNETAS

Je suis actuellement élève à l’ENSAAMA- Olivier de Serres, en première année BTS Design de produits.

J'ai pour objectif et comme projet professionnel de devenir Designer de produits industriels. Je sais que ce métier me permettra d’exploiter ma créativité et mon sens critique vis à vis du monde qui m’entoure et des objets qui le composent.

J’ai un bon sens de la représentation de l’espace et de l’esthétique et une bonne maîtrise formelle. Je sais développer des projets ambitieux. Je m’investis beaucoup dans mes travaux. Je suis sensible aux liens que me permettent d’établir ceux-ci avec le spectateur. J’aime notamment qu’une installation devienne un objet interactif. Je m’intéresse aux possibilités offertes par les nouvelles technologies, en particulier l’impression 3D telle que la pratique Patrick Jouin. Je suis curieux, créatif, précis, observateur, tenace et, avant tout, passionné de Design et déterminé à en faire mon métier.



Mes compétences :

Pages

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop