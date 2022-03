Corine ABDO

ACCOMPAGNATRICE ÉNERGÉTIQUE/QUANTIQUE

ENSEIGNANTE ÉNERGÉTIQUE

ÉVEILLEUSE DE CONSCIENCE

SEMEUSE DE GRAINES

CANAL DE LUMIÈRE



Soins multidimensionnels /énergétiques / quantiques (libérations des mémoires cellulaires, karmiques, transgénérationnelles et plus encore)

Formation Reiki Shamballa

Formation Flammes Sacrées

Formation Guérisseur d'Isis

Formation Triangle d'Or



Venansault (Vendée)

Tél : 06 64 57 51 42.



Site : https://corineabdo.fr/



Les SOINS :

Je vous propose des soins merveilleux de libération, de déprogrammation cellulaires, des soins multidimensionnels / quantiques.



En tant que canal de Lumière, je transmets de puissantes énergies de guérison à travers lénergie des Êtres de Lumière (Maîtres de lumière, Archanges, etc). Durant les soins, nous irons mettre en lumière la cause du problème, permettant à votre Âme de se libérer de ces poids vous empêchant daccéder à la guérison de votre Être.



Sous lintervention et la guidance des Energies de Lumière qui minspirent la meilleure façon de réaliser les soins, ceux-ci seront à chaque fois différents. Jutiliserai donc chacun des outils mis à ma disposition, la numérologie karmique, mes mains, le souffle, le langage de lumière, le son sacré, le chant de lÂme, les bols tibétains, etc.

Je vous reçois du lundi au vendredi à mon cabinet sur VENANSAULT.



LES STAGES : Les formations se déroulent en week-end ou en semaine selon la disponibilité de chacun, mais aussi en individuel ou a distance.



Je vous invite pour plus de renseignements, d'aller directement sur mon site internet : https://corineabdo.fr/

Et de prendre contact avec moi pour toutes les questions ou tout simplement pour vous inscrire.



Au plaisir

Amour et Lumière

Corine



Mes compétences :

Développement personnel

Ecoute active

Flammes sacrées

Enseignement et Soins énergétiques

Psycho-énergie "mémoires cellulaires

Reiki Shamballa

Isis

Numérologie karmique

Ateliers méditatif ou de développement personnel