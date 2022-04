Petite fille et fille de décorateurs, sculpteurs et peintres, Marcelle Godefroid est depuis toute petite immergée dans le monde de la représentation artistique.



Marcelle exerce dans son atelier de Niort. Elle crée des décors, des scénographies, des espaces intérieurs, des fresques, des accessoires et costumes sculptés. Elle donne également des cours ou stages de peinture décoration, sculpture sur bois, modelage anatomique, moules et moulages, techniques du masque, arts appliqués et plastiques…



Marcelle Godefroid est scénographe, sculpteur, décoratrice et formatrice. Elle est spécialisée dans la conception de décors de théâtre, de cinéma, de télévision, de publicité, pour les musées, l’événementiel, les stands, les particuliers...



