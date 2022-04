Florence LE NULZEC

"Accompagner, Valoriser les femmes/hommes et Co-construire leurs territoires"



Ma proposition est de contribuer à faire émerger et grandir des démarches pluri-acteurs en accompagnant les intéressés à formaliser collectivement les enjeux communs, identifier les ressources mobilisables et objectifs de chacun.e, mettre en dynamique les acteurs (usagers & habitants, acteurs économiques & associatifs, élus & techniciens des collectivités territoriales et de l'Etat) et concevoir avec elles/eux des réponses adaptées, réalistes et réalisables, évolutives.



Les thématiques que j'aime à explorer :

- la gestion de proximité

- l'économie endogène et pérenne

- la transition sociétale

- l'habitat écologique

- la prise en compte du vieillissement

- la pluralité sociale et l'égalité de traitement

- l'accès aux droits et au numérique



Des compétences que je met au service du projet :

- Mobiliser les acteurs et animer des démarches inter-partenariales

- Réaliser des diagnostics partagés et stratégiques

- Concevoir des solutions adaptées au terrain et portées par les acteurs

- Monter, programmer et déployer des plans dactions

- Célébrer le chemin parcouru et en tirer les enseignements



