Sébastien KRAFT

J'ai créé "Kovalence" une activité au sein de la coopérative Oxalis. Kovalence accompagne les collectivités, entreprises, associations et particuliers pour concevoir, adapter ou évaluer leurs projets qui concernent les approches liées à une évolution soutenable ainsi qu’à l’énergie. Ces projets peuvent être de différentes natures :



A ce jour, j’ai aussi bien travaillé en tant qu’ingénieur dans des bureaux d’études et de conseils liés aux politiques territoriales où j’ai développé une capacité à associer aux questions environnementales des facteurs aussi divers qu’essentiels liés au progrès social, à la gouvernance, à l’économie plurielle et à la diversité culturelle que dans des entreprises artisanales spécialisées dans l’installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables en tant que main d’œuvre, où j’ai acquis des connaissances techniques et pratiques



Je suis diplômé du master II « valorisation des énergies renouvelables et des déchets (VERDEC) » de l’ESIGEC avec une spécialisation dans le domaine de la sobriété et l’efficacité énergétique. En parallèle de mon activité professionnelle, j’ai repris des études de sociologie en licence 2nde année à l’université de Chambéry.



Ce parcours m’a permis de développer et d’aborder les questions énergétiques dans leur globalité, aussi bien technique sur des projets de construction de bâtiment que stratégique pour la mise en place d’actions sur un territoire.



