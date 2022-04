Benoit ROULIN

Après plus de 6 années passées chez SE&ME en Région Rhône-Alpes, en tant que chargé d'affaires en qualité environnementale des bâtiments, je suis désormais installé en Région Nantaise, où je développe, au sein d'UBI-CITY, une activité de conseil et d'expertise dédiée à la performance énergétique, la qualité environnementale, le confort et la santé sur des opérations d'aménagement, de construction et de réhabilitation.



Nous avons la volonté, dans le cadre de ces missions, de recentrer l'acte de construire sur l'usager final, afin de fabriquer un lieu de vie, et non simplement un bâtiment énergétiquement performant ou vertueux d'un point de vue environnemental.



Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à me contacter, je me ferais un plaisir de vous expliquer plus en détails notre approche, nos compétences et nos champs d'intervention.



Mes compétences :

Bâtiment

Confort thermique

Construction

dynamique

Energétique

Energie

EnR

HQE

Management

Management environnemental

matériaux

Performance

Performance énergétique

Positive Energie

Réhabilitation

RT2012

Simulation

Simulation thermique

Simulation thermique dynamique

Solaire

std

VAD