Mickael LAJEUNESSE

Curieux, voyageur, persévérant, je suis actuellement coordinateur d'une petite association professionnelle qui oeuvre pour une meilleure prise en compte environnementale dans le bâtiment.

En manager d'une petite équipe, j'accompagne mes collaborateurs dans leurs missions et maintiens à la cohérence de l'ensemble des activités.

En gestionnaire d'une association, je veille à la bonne santé de la structure et à l’implication de l'ensemble de ses membres.

En surfeur amateur, je suis à la recherche de nouvelles vagues et de nouveaux horizons.



Mes compétences :

Chauffage

Chauffage solaire

Electrification rurale

Energie

Énergie renouvelable

Environnement

Éolien

Méthanisation

Photovoltaïque

Solaire

Energies renouvelables